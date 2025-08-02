İnsan beyni kendi ışığını yayıyor: Bu teknoloji tıp dünyasını değiştirebilir!

Katılımcıların başının arka ve yan bölgelerine yerleştirilen özel foton sayıcı cihazlarla, beynin yaydığı ışık ölçüldü. Aynı anda EEG kaydı yapılarak beyin elektriksel aktiviteleriyle karşılaştırıldı. Deneyde gözler açık ve kapalı, tekrarlayan ses dinleme gibi farklı durumlar 2'şer dakikalık bloklarda uygulandı.

Sonuçlar, beynin yaydığı ışığın mental durumlara göre ritmik olarak değiştiğini gösterdi. Özellikle gözler kapalıyken, görsel bölgede yayılan foton sayısı arttı ya da azaldı ve bu bireyden bireye tutarlı şekilde tekrarlandı. Ayrıca, ışık yayımı ile EEG'de ölçülen alfa dalgaları arasında da bağlantı tespit edildi.

Araştırmacılar, bu pasif yöntemle beynin metabolik durumunun ışık yayımıyla takip edilebileceğini, gelecekte "fotoensefalografi" adıyla yeni tanı ve izleme tekniklerine dönüşebileceğini belirtiyor. Çalışma iScience dergisinde yayımlandı.