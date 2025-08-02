Kitaplar modası geçmiş değil! Bilim neden hala okumamız gerektiğini kanıtladı

Podcast'ler, sesli içerikler hayatımızın her yerinde olsa da kitaplar hâlâ var. Peki neden? Delaware Üniversitesi'nden dil bilimci Stephanie N. Del Tufo'ya göre, okumak ve dinlemek farklı beyin süreçlerini çalıştırıyor ve birbirinin yerine geçemiyor.

Okurken, beyin harfleri tanır, seslere dönüştürür, anlamlara bağlar. Görsel yapılar (paragraflar, noktalama) anlamayı kolaylaştırır ve kendi hızınızda ilerlersiniz. Dinlerken ise beyniniz konuşmanın hızına uymak zorundadır. Sesler birbirine karışır, sözcük sınırlarını ve anlamları hızla çözmeniz gerekir.

Araştırmalar, özellikle karmaşık ya da bilgi ağırlıklı metinlerde okumanın dinlemeden daha etkili olduğunu gösteriyor. Okuyarak geri dönmek, altını çizmek mümkündür; oysa dinlerken geri sarmak daha zordur.

Yine de disleksi gibi durumlarda dinlemek daha avantajlı olabilir. Önemli olan her iki yöntemin de farklı avantajlara sahip olduğunu anlamak ve birlikte kullanmaktır. Okumak hâlâ öğrenmenin vazgeçilmez yollarından biridir.