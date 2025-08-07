Beyaz köpekbalıklarında şaşırtan dna ayrışması: Bilim insanları nedeni açıklayamıyor

Araştırmaya göre, Buzul Çağı sırasında deniz seviyelerinin düşmesiyle sayıları ciddi şekilde azalan beyaz köpekbalıkları, yalnızca güneydoğu Hint-Pasifik'te hayatta kalabildi. Buzulların erimesiyle yeniden çoğalan bu tür, zamanla üç farklı popülasyona ayrıldı: Avustralya-Güney Afrika, Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik.

Ancak asıl gizem, çekirdek DNA ile mitokondriyal DNA arasında gözlenen uyumsuzlukta yatıyor. Mitokondriyal DNA'da büyük farklılıklar görülürken, çekirdek DNA şaşırtıcı şekilde homojen kaldı. Bu durumun, dişi köpekbalıklarının doğdukları bölgeye üremek için geri dönmeleriyle (filopatri) açıklanabileceği düşünülüyordu, ancak yapılan testler bu teoriyi desteklemedi.

Araştırmacılar doğal seçilimin bu farkı yaratmış olabileceğini öne sürse de, küçük popülasyonlardaki etkisinin bu denli güçlü olması beklenmiyor. Şimdilik, beyaz köpekbalıklarının genetik gizemi çözülmeyi bekliyor.