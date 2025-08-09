Evrenin ilk kara deliği keşfedildi: Güneş'in 300 milyon katı büyüklüğünde dev!

Teksas Üniversitesi'nden araştırmacı Anthony Taylor, uzaktaki nesnelere baktığımızda aslında geçmişe bakıyor gibi olduğumuzu belirtiyor. Çünkü ışığın bize ulaşması milyarlarca yıl sürüyor. Bu kara delik, Samanyolu galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delikten yaklaşık 10 kat daha büyük ve galaksideki yıldızların yarısı kadar kütleye sahip.

James Webb Uzay Teleskobu ile gerçekleştirilen spektroskopi yöntemiyle tespit edilen kara delik, etrafındaki gazların saniyede 1.000 ila 3.000 kilometre hızla hareket ettiğinin gözlemlenmesiyle doğrulandı. Kara deliğin içinde bulunduğu galaksi ise "Little Red Dots" yani "Küçük Kırmızı Noktalar" adı verilen, kompakt ve parlak kırmızı galaksiler sınıfına ait.

Araştırmacılar, evrenin uzak bölgelerinde benzer kara deliklerin de olabileceğini düşünüyor ve yeni keşifler için çalışmalarına devam ediyor.