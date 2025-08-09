Kronik yorgunluk sendromu artık psikolojik değil: Genetik kanıtlar ortaya çıktı!

Edinburgh Üniversitesi'nden bioinformatikçi Chris Ponting liderliğindeki ekip, bu genetik işaretlerin bazılarını viral ve bakteriyel enfeksiyonlara ilk yanıt veren genlerle ilişkilendirdi. Bu da hastaların sık sık enfeksiyon sonrası semptomlar göstermesinin nedenini açıklayabilir.

DecodeME çalışmasına 16 binden fazla ME/CFS hastası katıldı ve tanı kriterleri oldukça titiz seçildi. Bulunan genetik sinyallerin çoğu beyin dokusunda ifade edilirken, bazıları ağrı ve bağışıklık sistemi ile bağlantılı.

Araştırmacılar, bu genlerin hedef alınmasının ME/CFS riskini azaltabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bulguların hastalığın biyolojik temelini güçlendirdiğini ve hastalara yönelik damgalamayı azaltacağını vurguluyor.

ME/CFS hastaları uzun yıllardır duyulmayı bekliyordu, DecodeME projesi ise bilimsel olarak bu talebi karşılıyor ve hastalığın tedavisine ışık tutuyor.