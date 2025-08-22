Buzulların çöküşü başladı: Dünya bu felakete hazır mı?

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Prof. Nerilie Abram'ın öncülüğünde Nature dergisinde yayımlanan rapor, deniz buzlarının hızla eridiğini, derin okyanus akıntılarının yavaşladığını ve buz tabakalarının kritik eşiklere yaklaştığını vurguluyor. Özellikle 2023 kışında kaydedilen deniz buzu kaybı, bilim insanları tarafından "şaşkınlık verici" olarak nitelendi.

Rapor, Batı Antarktika'daki buzulların erimesiyle küresel deniz seviyesinin birkaç metre yükselebileceğini, bunun da dünya genelinde milyonlarca insanı doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Ayrıca, imparator penguenler dahil birçok türün yaşam alanı yok oluyor. 60 koloniden 30'unda son yıllarda üreme başarısızlıkları yaşandı ve uzmanlar 2100'e kadar türün yok olabileceği uyarısını yapıyor.

Bilim insanları, bu felaket senaryosunu önlemenin tek yolunun sera gazı emisyonlarını hızla azaltmak olduğunu söylüyor. Ancak bazı değişimlerin şimdiden geri döndürülemez noktaya ulaşmış olabileceği belirtiliyor.