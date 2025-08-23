Dünyanın 0,0 noktası nerede? “Null Island” gerçeği

Dünya üzerinde 0° enlem ve 0° boylamın kesiştiği nokta nerede, hiç merak ettiniz mi? Yüzyıllar boyunca ülkeler, "Başlangıç Meridyeni"nin (Prime Meridian) kendi topraklarından geçmesini isterken, bu tartışma 1884 yılında ABD Başkanı Chester Arthur'un çağrısıyla düzenlenen Uluslararası Meridyen Konferansı'nda son buldu. 25 ülkenin katıldığı toplantıda, Londra'daki Greenwich Gözlemevi referans alınarak sıfır boylam kabul edildi.

Enlemlerin sıfır noktası ise ekvator olarak belirlendi. Böylece 0° enlem ve 0° boylamın kesiştiği yer, Afrika'nın batı kıyılarında, Atlas Okyanusu'ndaki Gine Körfezi oldu. Ancak bu nokta karada değil, tamamen denizin ortasında bulunuyor.

Haritalama sistemlerinde sık sık veri hataları 0,0 koordinatına yönlendirildiği için bu nokta zamanla "Null Island" (Yok Ada) adıyla anılmaya başlandı. Gerçekte ada olmasa da dijital haritalarda 1 metrekarelik hayali bir kara parçası olarak gösteriliyor.

Bugün bu koordinatta yalnızca bir iklim gözlem şamandırası bulunuyor: PIRATA sistemine bağlı "Station 13010 - Soul". Bu şamandıra sıcaklık, nem ve rüzgâr ölçümleriyle küresel iklim modellerine katkı sağlıyor.