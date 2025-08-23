Evrenin en eski sırrı ortaya çıktı! Bennu asteroidinde öyle bir şey bulundu ki...

Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, örneklerin Güneş Sistemi'nin erken dönemine dair eşsiz bir kesit sunduğunu belirtiyor. Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden Prof. Sara Russell, "Bazı taneler milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç değişmeden kalmış. Bu, gezegenlerin doğduğu ortamı anlamamız açısından çok önemli" dedi.

Analizler, Bennu'nun ana gövdesinin Güneş Sistemi'nin dış kısımlarında, muhtemelen Satürn'ün ötesinde oluştuğunu ortaya koydu. Örneklerde ayrıca organik bileşikler, yıldızlararası ortamdan gelen maddeler ve Güneş'e yakın bölgelerde oluşup dışarı sürüklenen yüksek sıcaklık ürünleri bulundu.

Bilim insanları, Bennu'daki su etkili kimyasal reaksiyonların 4,5 milyar yıl önce başladığını ve bu bulguların yaşamın yapı taşlarını içerdiğini söylüyor. Araştırmacılar, atmosferle temas etmemiş bu nadir örneklerin, Güneş Sistemi'nin ve Dünya'nın doğuşuna dair benzersiz ipuçları sunduğunu vurguluyor.