Einstein’ı bile aşan simülasyonlar: Büyük patlama’dan önceki evren keşfedilebilir mi?”

King's College London'dan Eugene Lim, Queen Mary Üniversitesi'nden Katy Clough ve Oxford Üniversitesi'nden Josu Aurrekoetxea'nın yayınladığı çalışmaya göre, bu yöntem sayesinde Büyük Patlama'dan önce neler yaşandığı, evrenimizin döngüsel olup olmadığı veya başka evrenlerle çarpışıp çarpışmadığı araştırılabilir. Einstein'ın genel görelilik denklemleri, evrenin ilk anlarında sonsuz yoğunluk ve sıcaklık öngörerek çözülemez hale geliyor. Sayısal görelilik ise bu "karanlık bölgeleri" keşfetmeyi mümkün kılıyor.

Özellikle kozmik enflasyon, evrenin kısa sürede genişlemesini açıklamak için önem taşıyor. Sayısal görelilik, farklı başlangıç koşullarını simüle ederek enflasyon ve kozmik sicimlerin yol açabileceği kütleçekim dalgalarını araştırmayı sağlıyor. Ayrıca, evrenin çarpışmalar veya döngüsel "yeniden doğuşlar" yaşayıp yaşamadığı gibi sorulara da ışık tutabilir.

Bilim insanları, süper bilgisayarlar sayesinde sayısal göreliliğin kozmolojiye yeni ufuklar açacağını ve evrenin sırlarını çözmede kritik rol oynayacağını belirtiyor.