Asıl gerçek dinozorların dişlerinde ortaya çıktı! 150 milyon önce Dünya...

Analizler ayrıca, o dönemde bitkilerin fotosentez oranının günümüzün yaklaşık iki katı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu artışın dinamik bir iklimin oluşmasında önemli rol oynadığını belirtiyor. Çalışmada, Kuzey Amerika, Afrika ve Avrupa'dan elde edilen Geç Jura ve Geç Kretase dönemine ait dinozor dişleri incelendi. Diş minesi, atmosferdeki CO₂ ve bitki fotosentezi ile bağlantılı oksijen izotoplarını uzun süre koruduğu için geçmiş iklim ve bitki örtüsü hakkında değerli bilgiler sunuyor.

Özellikle Geç Jura'da hava, sanayileşme öncesi döneme kıyasla dört kat fazla karbon dioksit içeriyordu; Geç Kretase'de ise CO₂ seviyesi günümüzün üç katına ulaşıyordu. Bazı dişlerdeki izotop bileşimi, Deccan Traps volkanik patlamaları gibi büyük olaylarla bağlantılı CO₂ yükselmelerini işaret ediyor.

Bu yöntem, paleoklimatoloji alanında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Fosilleşmiş diş minesi analizi, kara omurgalıları üzerinden geçmiş atmosfer ve bitki üretkenliğini incelemenin ilk güvenilir yolunu sunuyor. Araştırma, PNAS dergisinde yayımlandı.