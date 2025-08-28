Bal arıları için yeni süper gıda: 15 kat daha fazla yavru!

Oxford, Danimarka Teknik Üniversitesi, Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri ve Greenwich Üniversitesi'nden araştırmacılar, Yarrowia lipolytica adlı maya türünü CRISPR teknolojisiyle düzenleyerek arıların ihtiyaç duyduğu 6 temel sterolü üretecek hale getirdi. Bu steroller arasında kolesterol, kampesterol ve 24-methylenecholesterol de bulunuyor.

Üç ay süren çalışmada, sterol açısından zenginleştirilmiş maya ile beslenen koloniler, ticari sentetik diyetle beslenenlere kıyasla çok daha uzun süre yavru üretimini sürdürdü. Geleneksel besinle beslenen koloniler 90 gün içinde yavru üretimini durdururken, yeni diyetle beslenenler aktif kaldı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Elynor Moore, "Bu fark insanlar için dengeli öğünlerle temel besinlerden yoksun öğünler arasındaki farka benziyor. Artık arılar için moleküler düzeyde eksiksiz bir besin sağlayabiliyoruz" dedi.

Uzmanlara göre bu gelişme, arıların sağlığını koruyarak meyve ve kuruyemiş üretiminin geleceğini de güvence altına alabilir.