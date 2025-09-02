Güneş’in “uzay fırtınaları” Dünya’daki teknolojiyi yok edebilir mi?

Leibniz Astrofizik Potsdam Enstitüsü'nden Alexander Warmuth, "Elektronların bir kısmı kısa süreli patlamalarla aniden serbest kalıyor, bir kısmı ise CME'lerle birlikte daha yavaş ve uzun süreli dalgalar halinde yayılıyor" dedi.

Solar Orbiter, Güneş'e önceki görevlerden çok daha yakın konumdan gözlem yaparak Kasım 2020 ile Aralık 2022 arasında 300'den fazla olay kaydetti. Araştırmacılar, elektronları kaynağında, "bozulmamış" hâlleriyle ölçerek parçacıkların tam olarak ne zaman ve nerede oluştuğunu belirledi.

Bu bulgu, uzay havası tahminleri açısından kritik. Özellikle CME kaynaklı olaylar, daha yoğun parçacık barındırdıkları için astronotlar ve uydular açısından büyük tehdit oluşturuyor. ESA uzmanı Daniel Müller, "Solar Orbiter sayesinde yıldızımızı her zamankinden daha iyi tanıyoruz. Bu bilgiler gelecekteki görevleri ve teknolojiyi korumak için hayati" dedi.

ESA, 2031'de fırlatılacak Vigil misyonu ile Güneş'i yan açıdan sürekli izlemeyi, 2026'da ise Smile misyonu ile Dünya'nın manyetik alanının bu parçacıklara nasıl karşı koyduğunu araştırmayı hedefliyor.