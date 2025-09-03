1 milyon yıllık mamut kalıntılarında dünyanın en eski bakteri DNA’sı bulundu

Araştırmacılar, 483 mamut örneğini inceledi; bunlardan 440'ı ilk kez dizilendi. Yaklaşık 1,1 milyon yıl önce yaşamış bir bozkır mamutunda Erysipelothrix bakterisine ait kısmi genomlar ortaya çıkarıldı. Bu bulgu, dünyanın bilinen en eski konakla ilişkili mikrobiyal DNA'sı olarak kayda geçti.

Analizlerde Actinobacillus, Pasteurella, Streptococcus ve Erysipelothrix gibi altı farklı bakteri grubunun mamutlarla uzun süreli ilişki içinde olduğu belirlendi. Özellikle Pasteurella benzeri bir bakterinin, günümüzde Afrika fillerinde ölümcül salgınlara yol açan patojenlerle yakın akraba olduğu saptandı. Bu da mamutların benzer hastalıklara karşı savunmasız olabileceğini düşündürüyor.

Uzmanlara göre bu keşif, yalnızca mamutların değil, onların mikroorganizmalarının da evrimini anlamak için yeni bir pencere açıyor. Çalışma, yok olmuş türlerin mikrobiyomlarını inceleyerek Pleistosen ekosistemlerindeki adaptasyon, hastalık ve yok oluş süreçlerine dair benzersiz veriler sunuyor.