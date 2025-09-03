Mars’ın derinliklerinde gizemli yapılar: Bilim insanları 4,5 milyar yıllık sırları ortaya çıkardı!

Science dergisinde 28 Ağustos'ta yayımlanan çalışmada, 2018–2022 yılları arasında Mars yüzeyinin altındaki sarsıntıları izleyen InSight verileri analiz edildi. Manto içinden geçen Marsquake dalgalarının bazı bölgelerde daha yavaş ilerlemesi, araştırmacıların daha yoğun yapıları tespit etmesini sağladı. Bu yapılar, 4 kilometreye kadar büyüklükte ve 1.550 kilometre kalınlığındaki manto boyunca farklı derinliklerde yer alıyor.

Araştırmacılar, bu yapıların Güneş Sistemi'nin erken döneminde, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars'a çarpan devasa cisimlerden, muhtemelen protoplanetlerden kaynaklandığını belirtiyor. Mars'ın tek plakalı yapısı, mantonun sabit kalmasını sağladığı için bu eski yapıların günümüze kadar korunabildiği ifade ediliyor.

Araştırmanın yazarlarından Constantinos Charalambous, "Mars'ın mantosu milyarlarca yıldır yavaş bir evrim geçiriyor. Dünya'da bu tür yapılar büyük ölçüde yok olurdu" dedi. InSight, dört yıllık görev süresinde 1.319 Marsquake kaydetmiş ve bilim insanlarına gezegenin iç yapısını benzeri görülmemiş bir ayrıntıyla görme imkânı sağlamıştı.