Dünyanın en büyük dev buzdağı parçalandı!
Antarktika’dan 40 yıl önce kopan ve “megaberg” olarak adlandırılan dev buzdağı A23a, nihayet çözülmeye başladı. Bir zamanlar Londra’nın iki katı büyüklüğünde, trilyon ton ağırlığında olan buzdağı, geçtiğimiz mart ayında Güney Georgia Adası açıklarında karaya oturmuştu. O dönem penguen, fok ve deniz kuşları için tehdit oluşturabileceği endişesi dile getirilmişti.
Ancak yaz aylarında yeniden yüzmeye başlayan A23a, kuzeye doğru sürüklenerek daha sıcak sulara girdi ve hızla parçalanmaya başladı. İngiliz Antarktik Araştırma Kurumu'ndan Oşinograf Andrew Meijers, "Uzun süredir sıcak sulara maruz kaldı, adeta içten çürüdü" diyerek buzdağının artık sona yaklaştığını belirtti.
Son günlerde 80 kilometrekarelik dev parçaların koptuğu uydu görüntülerine yansıdı. Hâlen 1700 kilometrekare büyüklüğünde olan A23a'nın haftalar içinde tamamen erimesi bekleniyor.
Çözülme süreci Güney Georgia'daki yaban hayatı için risk oluşturmuyor ancak küçük parçalara ayrıldıkça uyduyla takibi zorlaşacağından deniz taşımacılığı için geçici tehlike yaratıyor. Uzmanlara göre bu olay, Batı Antarktika Buz Tabakası'nın hızlanan erimesinin çarpıcı bir göstergesi.