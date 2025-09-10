40 ışık yılı uzakta Dünya benzeri gezegen! Atmosferi olabilir

Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile Dünya'ya yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan TRAPPIST-1e adlı gezegeni inceledi. Araştırmalar, gezegenin Dünya'ya benzer bir atmosfere sahip olabileceğini ve yaşam için gerekli olan okyanuslar ile buz tabakalarının bulunabileceğini gösteriyor.

"TRAPPIST-1e uzun süredir atmosfer arayışı için en uygun yaşanabilir bölge gezegenlerinden biri olarak görülüyor" diyen Dr. Ryan MacDonald, bulguların önemine dikkat çekti.

Yaşanabilir bölge, bir yıldızın çevresinde ne çok sıcak ne de çok soğuk olan, yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip alan olarak tanımlanıyor. Bu yüzden genellikle "Goldilocks bölgesi" de deniliyor.

Araştırmacılar, JWST'nin güçlü NIRSpec (Yakın Kızılötesi Spektrograf) cihazını kullanarak gezegenin yıldızının önünden geçişini izledi. Böylece gezegenin olası atmosferindeki kimyasal işaretler analiz edildi. Ancak kırmızı cüce yıldızın manyetik alanlarının yarattığı yıldız lekeleri verileri etkilememesi için dikkatle temizlendi.

Bilim insanları önümüzdeki yıllarda TRAPPIST-1e için daha fazla gözlem yapmayı planlıyor. MacDonald, "Artık başka yıldız sistemlerinde yaşanabilir koşulları araştırmak için elimizde gerekli teleskop ve araçlar var" dedi.