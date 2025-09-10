Çöpten mucize: Plastik atıklar karbon yutan süper maddeye dönüştü!

Çalışmanın başyazarı, kimya bölümü doktora araştırmacısı Margarita Poderyte, "Yöntemimizin güzelliği bir problemi çözerken yeni bir problem yaratmıyor oluşumuz. Ana bileşen, aksi halde çevreyi kirletecek olan plastik atık" dedi. Malzeme, oda sıcaklığından 150 dereceye kadar çalışabiliyor. Bu sayede sanayi tesislerinin sıcak egzoz gazlarında da kullanılabilecek.

Doyuma ulaştığında BAETA, ısıyla işlenerek topladığı karbonu serbest bırakıyor. Bu karbon ise çimento, yakıt veya gazlı içeceklerde depolanabiliyor. Araştırmacılar, bir sonraki hedeflerinin malzemenin tonlarca üretilmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

Poderyte, özellikle okyanuslarda biriken parçalanmış PET plastiklerin bu yöntemle değerli bir kaynağa dönüşebileceğini vurguladı. Böylece hem plastik kirliliği azaltılabilir hem de sera gazı emisyonları düşürülebilir. Çalışma Science Advances dergisinde yayımlandı.