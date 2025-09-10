Çöpten mucize: Plastik atıklar karbon yutan süper maddeye dönüştü!
Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanları, hem plastik atık sorununa hem de atmosferdeki karbondioksit fazlalığına çözüm olabilecek çığır açıcı bir yöntem geliştirdi. Araştırmacılar, plastik çöpünü karbondioksiti havadan emebilen yeni bir malzemeye dönüştürmeyi başardı. “BAETA” adı verilen bu toz formundaki madde, mevcut karbon yakalama teknolojileriyle karşılaştırıldığında oldukça etkili sonuçlar veriyor.
Çalışmanın başyazarı, kimya bölümü doktora araştırmacısı Margarita Poderyte, "Yöntemimizin güzelliği bir problemi çözerken yeni bir problem yaratmıyor oluşumuz. Ana bileşen, aksi halde çevreyi kirletecek olan plastik atık" dedi. Malzeme, oda sıcaklığından 150 dereceye kadar çalışabiliyor. Bu sayede sanayi tesislerinin sıcak egzoz gazlarında da kullanılabilecek.
Doyuma ulaştığında BAETA, ısıyla işlenerek topladığı karbonu serbest bırakıyor. Bu karbon ise çimento, yakıt veya gazlı içeceklerde depolanabiliyor. Araştırmacılar, bir sonraki hedeflerinin malzemenin tonlarca üretilmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.
Poderyte, özellikle okyanuslarda biriken parçalanmış PET plastiklerin bu yöntemle değerli bir kaynağa dönüşebileceğini vurguladı. Böylece hem plastik kirliliği azaltılabilir hem de sera gazı emisyonları düşürülebilir. Çalışma Science Advances dergisinde yayımlandı.