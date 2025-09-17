Gelecekte günler daha uzun olacak: Ay’ın sıradışı hareketi ortaya çıktı

Araştırmacı, yaklaşık 70 milyon yıl önce, dinozorların döneminin sonlarına doğru, Dünya'nın günlerinin yalnızca 23,5 saat sürdüğünü belirtti. Ay'ın uzaklaşmasıyla, günlerin saniye, dakika ve saat cinsinden uzunluğu da kademeli olarak artacak; ancak bunun farkına varmamız mümkün değil. Dr. DiKerby, "1,5 inç yıllık mesafe artışı, 384.000 km'lik mesafeye kıyasla oldukça küçük bir orandır. Günlerimiz milyarlarca yıl boyunca 24 saat sürecek" dedi.

Ay'ın uzaklaşmasının temel nedeni, Dünya'daki gelgitler. Ay'ın çekim gücü okyanuslarda iki kabarma yaratıyor; biri Ay'a doğru, diğeri uzak tarafında. Bu kabarmalar, Dünya'nın dönüşü nedeniyle Ay'ı biraz "ileriden" çekiyor ve Ay'ın yörüngesi genişliyor.

Tüm bu süreç çok yavaş işliyor ve sadece yıllar boyunca ortalama olarak gözlemlenebiliyor. Ancak milyarlarca yıl sonra, Ay ve Dünya birbirine kilitlenebilir; Dünya yalnızca Ay'ın bir yüzünü görecek. Fakat bu değişimi görecek nesiller olmayacak; çünkü öncelikle güneşin parlaklığı okyanusları buharlaştıracak, ardından ise Güneş kırmızı dev aşamasına geçerek Dünya'yı ve Ay'ı yok edebilir.