Süper kütleli kara delikler sanılandan daha küçük olabilir

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) Doç. Dr. Christian Wolf, kuasarın olağanüstü parlaklığına rağmen kara deliğin beklenenden daha yavaş büyüdüğünü söyledi. Wolf, kara deliğin yüksek hızda dönmek yerine, yoğun ışığın etkisiyle etrafındaki gazı dışarıya "kusarak" kütle kazanmasının engellendiğini belirtti.

Southampton Üniversitesi'nden Prof. Seb Hoenig ise bu keşfin uzun süredir akılları kurcalayan bir gizemi çözmeye yardımcı olduğunu vurguladı: "Büyük Patlama'dan kısa süre sonra bu kadar büyük kara delikler nasıl ortaya çıktı diye merak ediyorduk. Aslında sanılandan daha küçükler."

Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırma, Gravity+ adlı ileri teknoloji cihaz kullanılarak gerçekleştirildi. Sonuçlar, kara deliklerin büyümesini yavaşlatan yoğun radyasyonun "kozmik bir saç kurutma makinesi" gibi çevresindeki gazı uzaya savurduğunu gösteriyor.

Bu bulgular, kara delik ölçüm yöntemlerini ve evrenin gelişim modellerini yeniden gözden geçirmeyi gerektirebilir.