Para ağaçta yetişmiyor olabilir ama altın yetişiyor! İşte inanılmaz keşif...

Araştırmada, 23 ağaçtan alınan 138 iğne örneği iki farklı yöntemle incelendi. Bir yol, altın nanopartiküllerini tespit etmek için elektron mikroskobu ve X-ışını spektroskopisi kullanırken, diğer yol iğnelerdeki bakterileri haritalamak için DNA dizileme yöntemi uyguladı. Altın nanopartikülleri bulunan iğnelerde, partiküller genellikle bakterilerin oluşturduğu yapışkan biofilm kümelerinin yanında yer aldı.

DNA analizi, P3OB-42, Cutibacterium ve Corynebacterium gibi bakterilerin altın içeren iğnelerde daha yaygın olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu bakterilerin çözünmüş altını iğnelerde katı nanopartiküllere dönüştürmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Bu keşif, çevreye daha az zarar veren altın arama yöntemleri geliştirme ve minerallerin bitkiler aracılığıyla izlenmesini kolaylaştırma potansiyeli taşıyor. Ayrıca benzer mikroplar, mısır yosunları gibi sucul bitkilerde de metallerin sudan çekilmesine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, sürecin tam olarak anlaşılması için zamanlı ve kontrollü deneyler yapmayı planlıyor. Bu çalışma, bitkilerdeki mikropların minerallerin taşınması ve birikiminde oynadığı rolü anlamada önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: Environmental Microbiome