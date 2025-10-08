Hint Okyanusu Kızıldeniz’i nasıl kurtardı? 6 milyon yıllık felaket gün yüzünde

Araştırmacılar, Kızıldeniz'in tabanındaki kaya ve tortu katmanlarını, ayrıca sismik verileri inceledi. Bu sayede, daha eski, eğimli tortu katmanlarının üzerine yatay bir kaya tabakasının geldiği bir yapı tespit edildi. Bu katmanın bütünlüğü, denizin tamamen kuruduğunu gösteriyor. 640 bin yıl süren bu "tuzluluk krizi" sırasında deniz seviyesi düştü, tuzluluk yükseldi ve bazı bölgelerde 2 kilometreye varan tuz birikintileri oluştu. Bu süreçte deniz canlıları yok oldu.

Kurak dönem, Hint Okyanusu'ndan gelen büyük bir su akışıyla sona erdi. Bu su baskını, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki Hanish Sill adı verilen volkanik sırtı aştı. Araştırmaya göre bu olay 100 bin yıldan kısa sürede gerçekleşti ve yaklaşık 320 kilometre uzunluğunda, 8 kilometre genişliğinde bir denizaltı kanyonunun oluşmasına yol açtı.

Bu felaket ve yeniden canlanma, Kızıldeniz'in Hint Okyanusu ile kalıcı bağlantısını sağladı ve bölgeyi bugünkü haline dönüştürdü. Araştırmanın detayları, Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.