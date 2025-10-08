“Kötü koku çok anlamlı”: 40 bin yıllık donmuş mikroplar yeniden canlanıyor!

Araştırmanın başyazarı Tristan Caro, "İlk fark ettiğiniz şey koku; uzun süre terkedilmiş nemli bir bodrum gibi. Bir mikrobiyolog için bu heyecan verici çünkü ilginç kokular genellikle mikrobiyal yaşamın işareti," dedi.

Ekip, bazıları 40 bin yıllık olan uyuyan mikropları topladı ve laboratuvarda 4–12°C arasında yavaşça ısıttı. Mikropların aktif olup olmadığını anlamak için suya ağır hidrojen atomları (döteryum) ekleyerek takip etti. İlk aylarda mikroplar çok yavaş çoğalsa da altıncı ayda bazı koloniler, mikroskop olmadan görülebilecek parlak biyofilmler oluşturmaya başladı.

Araştırmacılar, bu mikropların insanlara zarar vermesi olasılığının çok düşük olduğunu belirtti. Ancak bulgular, iklim değişikliğiyle birlikte permafrostta milyonlarca yıl boyunca donmuş yaşamın yeniden uyanabileceğine işaret ediyor. Caro, "Asıl önemli olan tek sıcak bir gün değil; yaz mevsiminin uzayarak sıcaklıkların sonbahar ve bahara sarkması," dedi.