Bilim insanları 500 yıl yaşayan istiridyelerin kabuklarını okudu: Atlantik Okyanusu için alarm zilleri çalıyor

Bu istiridyelerin kabuklarındaki büyüme halkaları, yüzlerce yıl boyunca okyanus sıcaklığı ve tuzluluk gibi koşulların kaydını tutuyor. Dr. Beatriz Arellano Nava, "Okyanus gözlemleri geçmişe gitmiyor ama kabuk halkaları eksiksiz bir kayıt sağlıyor" dedi. Araştırmacılar ayrıca dog cockle kabuklarını da analiz ederek Atlantik akıntılarındaki istikrar kaybına dair veriler elde etti.

Bilim insanları son 150 yılda iki büyük istikrarsızlık dönemi tespit etti: biri 20. yüzyıl başlarında, diğeri ise 1950'lerden günümüze kadar uzanıyor. Bu durum, küresel iklim dengesi açısından kritik öneme sahip Atlantik Meridyen Devrilme Dolaşımı gibi sistemlerde yaklaşan bir "tipping point"e işaret ediyor olabilir.

Profesör Paul Halloran, "Bir sistem dengesini kaybettiğinde toparlanma yavaşlar, bu da yaklaşan bir dönüm noktasını gösterir" dedi. Bilim insanları, kutuplardaki buzulların erimesiyle akıntıların zayıfladığını ve sera gazı emisyonlarının hızla azaltılmasının bu süreci durdurmada kritik olduğunu vurguluyor.

Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.