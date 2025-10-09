Tarihin en büyük gizemi çözüldü: Moai heykellerinin ardındaki o sır...

Binghamton Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, fizik, 3D modelleme ve ilkel yöntemleri kullanarak moailerin sadece ipler ve doğru ritimle "yürütülebileceğini" gösterdi. Araştırmaya göre heykellerin geniş D şeklindeki tabanları ve öne hafif eğik duruşları, yan yana sallanarak ilerlemelerini sağlıyordu.

Araştırmacılar, 4,35 tonluk bir moai replikasını 18 kişiyle 100 metre boyunca 40 dakikada yürüttü. Bu yöntem, sırtına yatırılarak çekilmesinden çok daha kolay ve hızlıydı. Ayrıca adadaki 15 metre genişliğindeki ve hafif çukur yolların, heykellerin yönlendirilmesinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Bulgular, Rapa Nui halkının sıradışı zekâsını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, moailerin yürütülmesinin hem fiziksel hem de ada koşullarıyla tamamen uyumlu olduğunu vurguluyor. Paskalya Adası'nın 1.100 yılına kadar uzanan tarihine sahip bu gizemli heykeller, artık "yürüyen devler" olarak tarihe geçiyor.