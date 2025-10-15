Dünya’nın gizli kardeşi ortaya çıktı: 4,5 milyar yıllık Proto Dünya keşfedildi

Erken dönemde Dünya, lavlarla kaplı kayalık bir gezegendi. Ancak Mars büyüklüğünde bir göktaşıyla yaşanan dev çarpışma, gezegenin iç yapısını tamamen karıştırarak kimyasını sıfırladı. Önceki görüşlere göre proto Dünya'nın özgün malzemeleri tamamen yok olmuştu. Ancak MIT ekibi, çok eski ve derin kayalarda, Dünya'daki diğer materyallerden farklı bir potasyum izotopu dengesizliği tespit etti. Bu dengesizlik, daha önceki çarpışmalar veya jeolojik süreçlerle açıklanamıyor ve proto Dünya'dan kalma orijinal malzeme olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, Kanada, Grönland ve Hawaii'den aldıkları kaya örneklerinde potasyum-40 eksikliği buldu. Bu, Dünya'daki çoğu materyalden farklı bir kimyasal imza oluşturuyor. Simülasyonlar, bu izotop dengesizliğinin dev çarpışma ve zaman içindeki jeolojik süreçlerle bile korunamayacağını gösterdi. Böylece bulunan kayaların proto Dünya'dan günümüze ulaşan nadir parçalar olabileceği ortaya çıktı.

Araştırmanın başyazarı Nicole Nie, "Bu, dev çarpışmadan önceki çok eski Dünya'nın bir parçasını görmemizi sağlıyor. Bu gerçekten şaşırtıcı" dedi.

Kaynak: Nature Geoscience, MIT.