Dünya’nın kalkanı delindi mi? Güney Atlantik’te manyetik alan rekor düşüşte!

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Swarm uydularından elde edilen verilere göre, Güney Atlantik Anomalisi 2014'ten bu yana ciddi şekilde büyüdü. Physics of the Earth and Planetary Interiors dergisinde yayımlanan araştırmada, bu büyümenin Dünya'nın sıvı çekirdeği ile onun üzerindeki mantonun sınırında gözlemlenen garip desenlerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden jeomanyetizma profesörü Chris Finlay, "Güney Atlantik Anomalisi tek bir blok değil. Bu bölgede manyetik alanın daha yoğun şekilde zayıflamasına yol açan özel bir durum var" dedi.

Dünya'nın manyetik alanı, yaşam için hayati öneme sahip. Kozmik radyasyona karşı koruma sağlıyor ve Güneş'ten gelen yüklü parçacık akışının atmosferi aşındırmasını önlüyor.

Swarm verileri, zayıf noktanın Afrika üzerinden batıya doğru hareket ettiğini ve bölgedeki alan zayıflamasına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca Kanada ve Sibirya'da güçlü manyetik alan bölgelerinin de değişim gösterdiği tespit edildi.

ESA'nın 2013'te başlattığı Swarm uyduları, Dünya çekirdeğinden, kabuğundan ve atmosferin bazı bölümlerinden gelen manyetik sinyalleri ölçerek, alanın karmaşık yapısını haritalamayı ve değişimleri gözlemlemeyi sağlıyor.