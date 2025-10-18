Yerin altında saklanan Antik Dünya nihayet ortaya çıktı!

Bilim insanları, Grönland, Kanada ve Hawaii'den alınan çok eski kaya örneklerinde potasyum izotoplarında alışılmadık bir dengesizlik tespit etti. Özellikle potasyum-40 izotopunun olağanüstü düşük oranı, bu kayaların Dünya'nın şiddetli oluşum sürecinden sağ çıkarak günümüze kadar ulaştığını gösteriyor. Bu anomali, dev bir gök cisminin Dünya'ya çarpıp gezegenin kimyasını kökten değiştirdiği "büyük çarpışma" öncesine dayanıyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Nicole Nie, "Bu, proto Dünya'nın korunan ilk doğrudan kanıtı olabilir. Gezegenin en eski halinden bir parça görüyoruz," dedi. Bulgular, Dünya'nın orijinal yapı taşlarının hâlâ derinlerde saklı olabileceğini gösteriyor.

Çalışma, NASA ve MIT'nin desteğiyle yürütüldü ve Nature Geoscience dergisinde yayımlandı. Bu keşif, yalnızca Dünya'nın değil, tüm Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerine ışık tutabilecek önemde kabul ediliyor.