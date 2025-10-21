Genetik mucize! Yeni tedavi ölümcül prostat kanserini durdurabilir

Çalışmaya 32 ülkeden 696 erkek katıldı. Katılımcıların tamamı, DNA onarımında rol oynayan HRR genlerinde (özellikle BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2) mutasyon taşıyordu. Bu mutasyonlar kanserin daha hızlı ilerlemesine neden olabiliyor.

Sonuçlara göre niraparib eklenen tedavi, hastalığın ilerleme süresini anlamlı şekilde uzattı. Araştırmayı yöneten Prof. Gerhardt Attard, bulguların "genetik testlerin erken evrede yapılmasının önemini" gösterdiğini belirtti.

Tedavi genellikle iyi tolere edilse de anemi ve yüksek tansiyon gibi yan etkiler niraparib grubunda daha sık görüldü. Uzmanlar, bulguların umut verici olduğunu ancak uzun vadeli yaşam süresi üzerindeki etkilerin ileri araştırmalarla doğrulanması gerektiğini vurguladı.