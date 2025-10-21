Hint Okyanusu’nun derinliklerinde akıl almaz bir çukur keşfedildi! 20 milyon yıllık gizem...

Hindistan Bilim Enstitüsü'nün (IISc) 2023'te yayımladığı çalışma, 140 milyon yıllık mantodaki hareketleri bilgisayar simülasyonlarıyla inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Bulgulara göre, antik okyanus kabuklarının mantoya batışı ve ardından yükselen sıcak, düşük yoğunluklu madde sütunları (plümler), yüzeydeki bu yerçekimi düşüklüğünü oluşturdu.

Araştırmacılar, söz konusu plümlerin yaklaşık 20 milyon yıl önce, Hindistan ve Avrasya levhalarının çarpışmasının ardından yükselmeye başladığını belirtiyor. Bu süreç, Afrika levhası altındaki düşük kesme hızına sahip geniş bölgeyle (LLSVP) de ilişkili. Soğuk okyanus levhalarının batışı, bu sıcak bölgeyi tetikleyerek Hint Okyanusu yönüne doğru plümlerin yükselmesine neden oldu.

Bilim insanları, yeni sismik dalga verileri ve yerçekimi ölçümleriyle bu olağanüstü "yerçekimi deliğinin" yapısını daha net ortaya koymayı hedefliyor.