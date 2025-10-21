İzlanda’da şok! İlk kez sivrisinek görüldü

RÚV'nin haberine göre, sivrisinekleri ilk fark eden kişi Björn Hjaltason oldu. Björn, Facebook'ta "İzlanda'daki Böcekler" grubuna yaptığı paylaşımda, "16 Ekim akşamı bir kurdele üzerinde garip bir sinek gördüm. Hemen ne olduğunu anladım ve sineği yakaladım. Bu bir dişi sivrisinekti" dedi.

Daha sonra iki sivrisinek daha yakalayan Björn, örnekleri Doğa Tarihi Enstitüsü'ne gönderdi. Enstitüden entomolog Matthías Alfreðsson, böceklerin Culiseta annulata türü sivrisinekler olduğunu doğruladı. Matthías, bu türün soğuk iklim koşullarına dayanıklı olduğunu ve kış aylarını bodrumlar ile ahırlarda geçirebileceğini belirtti.

Alfreðsson, "Bu, İzlanda'da sivrisineklerin ilk kez bulunması anlamına geliyor" dedi. Önceden, ülkede havayolu ile gelen sivrisinekler görülmüş olsa da, doğada bireysel olarak rastlanmamıştı.

Bilim insanları, özellikle 2015'te İzlanda'da tırtıl sineği türünün yerleşmesinden sonra, sivrisineklerin de bu adada yerleşebileceğini uzun süredir öngörüyordu. Yeni bulgu, İzlanda ekosisteminde böcek çeşitliliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.