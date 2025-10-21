USC'den tarihi buluş: Işık artık insan müdahalesi olmadan hareket ediyor!

Bu yöntemde ışık, herhangi bir elektronik anahtar veya dijital kontrol olmadan, tıpkı gaz moleküllerinin termal dengeye ulaşması gibi kendi yolunu buluyor. USC Viterbi Mühendislik Okulu'ndan araştırmacılar, bu süreci "kendi kendine organize olan bir labirent"e benzetiyor: ışık, karmaşık yönlendirmelere gerek kalmadan doğru çıkışa kendiliğinden ilerliyor.

Geleneksel optik sistemlerde yönlendirme için karmaşık devreler ve yüksek enerji gerekirken, bu yeni yaklaşım doğanın yasalarına dayanarak çok daha sade bir çözüm sunuyor. Çalışmayı yürüten Profesör Demetrios Christodoulides, "Artık karmaşayı bir sorun değil, bir fırsat olarak görüyoruz" diyor.

Bu keşif, optik iletişim, veri aktarımı ve bilgi işlem teknolojilerinde daha hızlı, enerji verimli ve kendini düzenleyen sistemlerin önünü açabilir. Araştırmacılara göre optik termodinamik, ışığın yönetiminde tamamen yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor.