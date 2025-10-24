15. Yüzyıldaki küresel soğumanın nedeni ortaya çıktı: Aynı anda patlayan iki yanardağ!

Kore ve Rusya'dan bilim insanları, Antarktika'daki iki buz çekirdeğinde yaptıkları analizlerle gizemi çözmeye bir adım yaklaştı. Elde ettikleri mikroskobik volkanik cam parçacıkları, patlamanın tek bir yanardağdan değil, iki farklı volkandan kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, cam parçacıklarının kimyasal bileşiminde iki ayrı imza tespit etti. Parçacıkların yarısı Vanuatu'daki tropikal Kuwae volkanına, diğer yarısı ise Şili'deki Reclus yanardağına veya onun yakınındaki henüz belgelenmemiş bir volkana ait izler taşıyordu.

Bilim insanlarına göre bu iki patlama, eşzamanlı gerçekleşerek atmosfere devasa miktarda kül yaydı ve 15. yüzyılın ortasındaki iklim soğumasına neden oldu.

Yeni bulgular, geçmişteki iklim değişimlerini daha doğru modellemek ve gelecekteki büyük volkanik patlamaların küresel etkilerini tahmin etmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.