60 yıldır fark edilmemiş! Dünya’nın ikinci uydusu sonunda ortaya çıktı!

Northeastern Üniversitesi'nden gözlemsel kozmolog Jacqueline McCleary, 2025 PN7'nin gerçek anlamda bir uydu olmadığını, çünkü Dünya'nın çekim gücüne bağlı bulunmadığını belirtiyor. McCleary'ye göre astronomlar hâlâ "uydu" tanımı üzerinde hemfikir değil; bazıları boyuta, bazıları yörünge kararlılığına göre sınıflandırma yapıyor.

Bir diğer Northeastern astrofizikçisi Jonathan Blazek, bu küçük gök cisminin yaklaşık 60 yıldır Dünya'nın yakın komşusu olduğunu ve 2083 yılına kadar da bu konumda kalacağını söylüyor. Ancak 2025 PN7, yalnız değil — Blazek'e göre Dünya çevresinde en az altı benzer yarı uydu daha bulunuyor.

Yaklaşık 20 metre çapındaki bu mini asteroit, küçük bir ofis binası büyüklüğünde ve kütlesi nedeniyle Dünya'nın çekim alanı veya gelgitleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmuyor.