Kral III. Richard’ın diş taşından 500 yıllık mikrobiyom haritası çıkarıldı!

Bath Üniversitesi'nden genetikçi Turi King liderliğindeki ekip, kralın üç iyi korunmuş dişinden mineralize diş plağı (diş taşı) örnekleri topladı. Bu fosilleşmiş plakta bulunan DNA kalıntıları, hem bakterileri hem de ağız içi yaşam izlerini koruyordu.

Araştırmacılar, bu örneklerden 400 milyondan fazla DNA dizilimi elde etti ve yaklaşık 400 farklı mikrobik tür tanımladı. İlginç biçimde, Richard'ın ağız florası, Avrupa'daki 7.000 yıllık örneklerle neredeyse aynıydı — yani statü ve döneme rağmen insan ağzının mikrobiyal yapısı yüzyıllardır büyük ölçüde değişmemişti.

Bununla birlikte, Kral'ın diş taşında Tannerella forsythia adlı diş eti hastalığıyla ilişkili bakteri tespit edildi; bu da iltihaplı bir ağız sağlığı olasılığını güçlendirdi.

Uzmanlara göre bu çalışma, antik DNA analizinin sınırlarını genişleterek, geçmiş toplumların beslenme, sağlık ve yaşam koşullarını anlamada devrim yaratabilir.