18 ışık yılı uzaklıkta yaşam arayışı için ümit vadeden yeni bir Süper-Dünya keşfedildi!

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden astronom Suvrath Mahadevan, "Exoplanet, yıldızına olan uzaklığı açısından ne çok yakın ne de çok uzak; doğru atmosfer koşullarıyla sıvı suyun bulunabileceği 'Goldilocks Bölgesi'nde yer alıyor" diyor.

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine ekibinden Paul Robertson, GJ 251c'yi özellikle değerli kılan şeyin yıldızının sadece 18 ışık yılı uzaklıkta olması olduğunu belirtiyor: "Kozmolojik ölçekte neredeyse yan komşumuz."

GJ 251c, küçük ve soğuk bir kırmızı cüce olan GJ 251'in etrafında dönüyor. Yıldızın yakınlığı, gezegenlerin yörüngesinin kısa olmasını sağlıyor; bu da astronomların sinyalleri daha kolay gözlemleyebilmesini mümkün kılıyor.

UC Irvine ekibi, 20 yılı aşkın veriyi ve yeni yüksek çözünürlüklü gözlemleri birleştirerek, 53,6 günlük yörüngesiyle yaşanabilir bölgede ikinci bir gezegenin varlığına işaret eden sinyalleri tespit etti.

Henüz atmosferi veya yüzeyi hakkında net bilgi yok, ancak GJ 251c, doğrudan gözlem ve gelecekteki teleskoplarla daha ayrıntılı araştırmalar için mükemmel bir aday olarak öne çıkıyor.

Araştırma, The Astronomical Journal dergisinde yayımlandı.