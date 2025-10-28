Bilim insanları şoke oldu: Bataklıklarda timsahtan bile tehlikeli bir şey bulundu!

University of Georgia'dan Kristen J. Zemaitis liderliğinde yürütülen çalışmada, Okefenokee Bataklığı, Jekyll Adası ve Yawkey Yaban Hayatı Merkezi'nde yaşayan 133 Amerikan timsahının kan örnekleri incelendi. Sonuçlara göre, Okefenokee'deki timsahların kanındaki ortalama cıva seviyesi kilogram başına 0.62 miligram olarak ölçüldü; bu oran, kıyı bölgelerdeki timsahlardan yaklaşık sekiz kat daha fazla.

Uzmanlara göre bu fark, bölgedeki suyun karanlık ve asidik yapısından kaynaklanıyor. Bu koşullar, bakterilerin cıvayı metilcıvaya dönüştürmesini kolaylaştırıyor. Metilcıva ise besin zincirinde hızla birikiyor ve özellikle büyük avlarla beslenen türlerde tehlikeli düzeylere ulaşabiliyor.

Araştırmacılar, cıvanın yalnızca timsahları değil, aynı ekosistemdeki diğer canlıları ve insanları da etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle hamileler ve çocuklar için yüksek cıva alımı sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Bilim insanları, Okefenokee'den taşan suyun cıvayı nehir ve kıyı ekosistemlerine taşıyabileceği uyarısında bulunarak, bölgedeki kirliliğin yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor.