NASA’dan korkutan “enerji dengesizliği” uyarısı! Dünya'nın simetrisi kırılıyor...

2001–2024 yılları arasındaki ölçümler, Kuzey Yarımküre'nin her on yılda metrekare başına 0.34 watt daha fazla güneş ışığı soğurduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu değişim, kar ve buzların erimesi, hava kirliliğinin azalması ve su buharı miktarının artması gibi üç temel faktörden kaynaklanıyor. Özellikle Avrupa, ABD ve Çin gibi bölgelerdeki kirliliğin azalmasıyla atmosferde güneş ışığını yansıtan aerosol miktarı düşerken; eriyen buzullar, yüzeyin daha fazla ısı emmesine yol açıyor.

NASA'dan iklim bilimci Norman Loeb, bu durumun gelecekte yağış düzenleri ve küresel iklim üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Normalde bulutların bu dengesizliği dengelemesi beklenirken, mevcut veriler bulut örtüsünde belirgin bir değişim olmadığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu durum, önümüzdeki yıllarda Dünya'nın enerji dengesinde daha büyük değişimlerin habercisi olabilir.