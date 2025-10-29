Buzun altında gizli kent: Bilim insanları Antarktika’da sıra dışı keşif!

Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yapılan keşifte, birbirinden farklı desenlerde düzenlenmiş 1.000'den fazla yuva bulundu. Yuvalar, çevresindeki fitoplankton kalıntılarından temizlenmiş ve geometrik bir topluluk oluşturacak şekilde organize edilmişti.

Yuvaların sahibi, sarı yüzgeçli notie (Lindbergichthys nudifrons) adlı kaya balığı türü. Her yuva, ebeveyn balık tarafından korunan yumurtalara ev sahipliği yapıyor. Yoğun yuva kümeleri, "bencil sürü" teorisini doğrular şekilde, merkezi bireylerin komşularının koruması altında güvende olmasını sağlarken, kenardaki tekil yuvalar daha büyük ve güçlü balıklar tarafından savunuluyor.

Bu keşif, sadece bilimsel bir gözlem olmanın ötesinde, bölgenin Kırılgan Deniz Ekosistemi barındırdığını gösteriyor ve Weddell Denizi'nin deniz koruma alanı olarak ilan edilmesini destekliyor. Koruma altına alınacak bu alan, penguenler ve fokların yanı sıra, Antarktika ekosisteminin önemli bir parçası olan bu gizli balık yuvalarını da güvence altına alacak. Yaşamın en zorlu koşullarda bile karmaşık ve dayanıklı topluluklar oluşturabildiğini gösteren bu keşif, ekosistem bilincini güçlendiriyor.