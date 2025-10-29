"Şekersiz” etiketine aldanmayın! Bu tatlandırıcı DNA'nıza hasar veriyor

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Susan Schiffman ve ekibi, insan hücreleri ve laboratuvar ortamında üretilen bağırsak dokuları üzerinde yaptıkları deneylerde, bu bileşiğin hücrelerde DNA zincir kırıkları ve kromozom hasarı oluşturduğunu tespit etti. Ayrıca, bağırsak bariyerinin geçirgenliğini artırarak "sızıntıya" neden olduğu gözlemlendi.

Araştırmacılar, sukraloz-6-asetatın yalnızca vücutta oluşmadığını, marketlerde satılan bazı sukraloz ürünlerinde de iz miktarda bulunduğunu belirtti. Avrupa standartlarına göre genotoksik maddeler için belirlenen güvenli maruziyet sınırı, günde kişi başına 0.15 mikrogram. Ancak araştırma, bir kutu sukralozlu içeceğin bile bu eşiği aşabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, sonuçların doğrudan insan sağlığına etkisini görmek için uzun süreli insan çalışmaları gerektiğini vurgularken, mevcut verilerin sukralozun güvenliğiyle ilgili yeniden değerlendirme yapılmasını gündeme getirebileceğini ifade ediyor.