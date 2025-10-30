Güneş’in en büyük gizemi çözüldü! 80 yıllık sır nihayet açığa çıktı

Kuzeyumbria Üniversitesi'nden Prof. Richard Morton liderliğindeki uluslararası ekip, ilk kez "torsiyonel Alfvén dalgaları" olarak adlandırılan manyetik titreşimleri doğrudan gözlemlemeyi başardı. 1942'de Nobel ödüllü fizikçi Hannes Alfvén tarafından öngörülen bu dalgalar, Güneş'in manyetik alanı içinde enerji taşıyor ve koronayı ısıtıyor olabilir.

Gözlemler, Hawaii'deki dünyanın en güçlü güneş teleskobu olan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu sayesinde yapıldı. Bilim insanları, 1,6 milyon dereceye kadar ısınan plazmanın hareketini analiz ederek bu mikroskobik manyetik dalgaları tespit etti.

Bu keşif, Güneş'in atmosferinin neden yüzeyinden daha sıcak olduğunu açıklayabilir ve uzay havası tahminlerinde devrim yaratabilir. Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.