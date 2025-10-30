Kuantum bilgisayarları bile çaresiz kaldı! Trilyonlarca yıl çalışsalar da çözemeyecekleri sorun ortaya çıktı
Bilim insanları, en gelişmiş kuantum bilgisayarların bile çözemediği bir soruya rastladı. ArXiv’de yayımlanan yeni bir ön çalışma, kuantum bilgisayarların “madde fazlarını belirleme” olarak bilinen bazı problemleri çözmede tamamen yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Bu durum, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda fiziksel gözlemin sınırlarını da sorgulatıyor.
Kuantum bilgisayarlar, süperpozisyon ve dolanıklık sayesinde klasik süper bilgisayarların çok ötesinde işlem gücüne sahip. Ancak yeni araştırma, bazı soruların bu makineler için bile "kâbus senaryosu" anlamına geldiğini belirtiyor. Bu tür problemleri çözmek için kuantum bilgisayarların trilyonlarca yıl çalışması gerekebileceği ifade ediliyor.
Çalışmayı yürüten araştırmacı Norman Schuster, "Bunlar nadir ama anlaşılması gereken türden kabus sorular," diyor. Schuster'ın ekibi daha önce Science dergisinde yayımlanan çalışmasında kuantum rastgelelik üretimini geliştirmişti. Ancak bu kez araştırmacılar, kuantum bilgisayarların evrenin temel yapı taşlarını anlama kapasitesinin sınırlarına odaklandı.
Bilim insanlarına göre, kuantum bilgisayarların bazı fiziksel özellikleri –örneğin madde fazları ve nedensellik yapısı– öğrenememesi, evrenin gözlemlenebilirliğine dair çok daha derin felsefi soruları gündeme getiriyor.