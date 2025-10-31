200 yıl yaşayan balinalar yaşlanmayı yavaşlatmanın sırrını mı taşıyor?

New York Rochester Üniversitesi'nden Prof. Vera Gorbunova liderliğindeki ekip, balinaların DNA'daki çift sarmal kırıklarını insanlardan çok daha verimli biçimde onardığını belirledi. Bu sayede mutasyon birikiminin azaldığı, dolayısıyla yaşlanma ve kanser riskinin de düştüğü açıklandı.

Araştırmaya göre bu güçlü DNA onarımı, soğuk suların etkisiyle aktive olan CIRBP adlı bir protein sayesinde gerçekleşiyor. Grönland balinaları, insanlardan 100 kat fazla CIRBP üretiyor. Bilim insanları, bu proteinin insan hücrelerinde de onarım kapasitesini iki kat artırdığını ve meyve sineklerinde ömrü uzattığını gözlemledi.

Ekip şimdi fareler üzerinde uzun ömür deneyleri yürütüyor ve soğuk duş ya da deniz banyosunun insanlarda benzer etki yaratıp yaratmadığını araştırmayı planlıyor. Uzmanlar, bu buluşun yaşlanmayı yavaşlatma ve organ nakillerinde dokuları koruma açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguluyor.

Araştırma Nature dergisinde yayımlandı.