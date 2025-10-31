Güneş Sistemi’nde ilk kez bir halka sistemi oluşurken görüldü: Chiron tarihe geçti

2023 yılında Chiron'un bir yıldızın önünden geçmesiyle (okültasyon olayı) elde edilen veriler, çevresinde üç belirgin halka ve geniş bir toz diskinin bulunduğunu ortaya koydu. Brezilya Ulusal Gözlemevi'nden gökbilimci Chrystian Pereira, Güney Amerika'daki 31 gözlemevinden toplanan yüksek hassasiyetli veriler sayesinde Chiron çevresinin "benzeri görülmemiş bir ayrıntıyla" haritalandığını belirtti.

Analizler, halkaların 273, 325 ve 438 kilometre uzaklıklarda bulunduğunu, ayrıca 1.380 kilometre mesafede soluk bir sinyalin daha tespit edildiğini gösterdi. Bilim insanlarına göre bu halkalar, Chiron'un 2021'de gerçekleşen bir madde püskürtme olayı sırasında oluştu.

Araştırmacılar, Chiron'un bu özellikleriyle halka sistemlerinin nasıl şekillendiğini anlamak için "doğal bir laboratuvar" sunduğunu söylüyor.

Çalışma The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.