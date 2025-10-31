Kıyıya vuran yunuslarda Alzheimer benzeri beyin hasarı tespit edildi!

Florida'daki Indian River Lagoon bölgesinde karaya vuran 20 burunlu yunusun beyinlerinde, Alzheimer hastalarında da görülen beta-amiloid plakları ve tau proteinleri saptandı. Yaz aylarında, alg patlaması döneminde karaya vuran yunusların beyinlerinde toksin oranının 2.900 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, bu toksinlerin yunuslarda yön bulma yetisini bozarak şaşkınlık ve karaya vurma davranışına neden olabileceğini düşünüyor. Çalışmada ayrıca, hastalığın genetik izlerini taşıyan 536 farklı gen ifadesi değişimi tespit edildi.

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklıkların ve tarımsal atıkların bu toksik alglerin çoğalmasını hızlandırdığını belirtiyor.

Araştırma, Nature Communications Biology dergisinde yayımlandı ve insan sağlığı için de potansiyel bir uyarı olarak değerlendiriliyor.