Yılan zehrine karşı çığır açan yeni panzehir geliştirildi!

Araştırmacılara göre nanobadiler, daha hızlı dokuya nüfuz ediyor, daha az yan etki riski taşıyor ve farklı yılan türlerine karşı çok daha geniş koruma sağlıyor. Geliştirilen kokteyl, Afrika'da tıbbi açıdan önemli 18 yılan türünün zehrine karşı etkili. Yapılan deneylerde, panzehir 18 türden 17'sinin zehrini başarıyla etkisiz hale getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yılan ısırığı, her yıl 100 ila 150 bin kişinin ölümüne yol açan ve milyonlarca kişiyi sakat bırakan "ihmal edilmiş tropikal hastalıklar" arasında yer alıyor. Yeni panzehirin klinik denemelerinin 1–2 yıl içinde başlaması, gerekli destek sağlanırsa 3–4 yıl içinde kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. Çalışma Nature dergisinde yayımlandı.