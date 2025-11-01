Korkutucu ama gerçek: Bilim dünyasını değiştiren tüyler ürpertici buluşlar
Bilim insanları, kulağa ürkütücü gelen fikirleri insan hayatını kolaylaştıran yeniliklere dönüştürüyor. American Chemical Society tarafından yayımlanan araştırmalara göre, laboratuvarda mini beyinler yetiştiriliyor, örümcek ağı ilhamlı eldivenlerle anında yara bandı üretilebiliyor, kurt elması nişastasından yapılan yenilebilir kaplamalar sebzeleri daha uzun süre taze tutabiliyor ve insan retinasında mikroplastikler tespit ediliyor.
ACS Sensors dergisinde yayımlanan çalışmada, insan sinir hücrelerinden oluşturulan üç boyutlu "mini beyinlerin" gerçek beyin dokusuna benzer elektriksel aktiviteler sergilediği ve hayvan deneylerinin yerini alabileceği belirtildi. ACS Applied Materials & Interfaces'ta tanıtılan örümcek ilhamlı eldiven, havada lif püskürterek steril yara örtüleri üretebiliyor.
ACS Food Science & Technology'de yayımlanan bir başka çalışmaya göre, Brezilya'ya özgü kurt elmasının nişastasıyla kaplanan havuçlar 15 gün boyunca tazeliğini korudu. Son olarak, Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan araştırma, insan göz retinasında mikroplastik parçacıklar bulunduğunu ortaya koydu.
Bu "ürkütücü" yenilikler, hem çevre hem de tıp alanında insanlığın geleceğini derinden etkileyebilecek gelişmelere kapı aralıyor.