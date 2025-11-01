Mini T-Rex tartışması son buluyor: Nanotyrannus gerçekten farklı bir türmüş!

ABD'nin Montana eyaletinde 2006'da keşfedilen, ancak 2020'ye kadar özel koleksiyonda kalan "Düello Dinozorları" fosili, neredeyse eksiksiz bir Nanotyrannus ve Triceratops iskeletini bir arada barındırıyor.

Kuzey Carolina Doğa Bilimleri Müzesi'nden bilim insanları, bu örneğin 14 yaşında ve neredeyse tam büyüklüğüne ulaşmış olduğunu belirledi. Böylece Nanotyrannus'un genç bir T-Rex değil, tamamen ayrı bir tür olduğu kanıtlandı. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 700 kilogram ağırlığında olan bu dinozor, T-Rex'in yalnızca onda biri büyüklüğünde.

Yeni araştırma, iki ayrı türü tanımlıyor: Nanotyrannus lancensis ve Nanotyrannus lethaeus. Bu küçük yırtıcı, T-Rex'ten daha ince yapılı, uzun kollu ve hızlı bir koşucu olarak tanımlanıyor. Keşif, T-Rex'in evrimi ve ekosistemiyle ilgili yerleşik bilgileri sarsarak, dinozorlar çağının düşündüğümüzden çok daha çeşitli olduğunu gösteriyor.