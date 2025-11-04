500 milyon yıl öncesine ait dev manyetik anomali nihayet açıklığa kavuştu

Fas'taki Anti-Atlas Dağları'ndan alınan volkanik kaya örneklerinin katman katman analiz edilmesiyle, manyetik alan değişimlerinin milyonlarca yıl yerine sadece birkaç bin yıl içinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu da, o dönem kıtaların olağanüstü hızla hareket etmediğini, aslında Dünya'nın manyetik alanının dengesiz davrandığını gösterdi.

Araştırmacılar, önceki teorilerden biri olan "kutup kayması" olasılığını da eledi. Sedimanter kaya örnekleriyle yapılan karşılaştırmalar, manyetik kutupların genel olarak sabit kaldığını kanıtladı.

Yeni bulgular, Dünya'nın çekirdeğinin oluşum sürecinin bu manyetik düzensizlikte rol oynamış olabileceğini öne sürüyor. Bilim insanlarına göre bu gelişme, gezegenimizin erken dönemlerine ait tektonik haritaların daha tutarlı biçimde yeniden oluşturulmasının önünü açabilir.

Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.