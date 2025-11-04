Antarktika’da Gizemli Geri Çekilme: Hektoria Buzulu Bilim İnsanlarını Şaşırttı
Antarktika’daki Hektoria Buzulu’nun son üç yılda yaşadığı hızlı geri çekilme, bilim dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Uydu verilerine göre buzulu oluşturan kütle, yalnızca iki ay içinde 8 kilometreden fazla geri çekildi. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu olağanüstü sürecin, deniz tabanına hafifçe oturan bir buzulun aniden “yükselip” kopmasıyla gerçekleştiğini öne sürüyor.
Colorado Boulder Üniversitesi'nden Naomi Ochwat liderliğindeki ekip, bu olayın modern çağda gözlemlenen ilk örnek olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre benzer bir süreç, Antarktika'nın diğer bölgelerinde de yaşanırsa, küresel deniz seviyesinin beklenenden çok daha hızlı yükselmesine yol açabilir.
Ancak bazı bilim insanları bu yorumlara temkinli yaklaşıyor. Bazı araştırmacılar, Hektoria'nın o dönemde aslında denizde yüzmekte olduğunu, dolayısıyla gözlenen değişimin sanıldığı kadar sıra dışı olmadığını savunuyor.
Tartışmalar sürse de tüm bilim insanları hemfikir: Antarktika artık beklenenden çok daha hızlı değişiyor ve bu değişim, küresel iklim sisteminin geleceği açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.