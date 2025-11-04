Antarktika’da Gizemli Geri Çekilme: Hektoria Buzulu Bilim İnsanlarını Şaşırttı

Colorado Boulder Üniversitesi'nden Naomi Ochwat liderliğindeki ekip, bu olayın modern çağda gözlemlenen ilk örnek olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre benzer bir süreç, Antarktika'nın diğer bölgelerinde de yaşanırsa, küresel deniz seviyesinin beklenenden çok daha hızlı yükselmesine yol açabilir.

Ancak bazı bilim insanları bu yorumlara temkinli yaklaşıyor. Bazı araştırmacılar, Hektoria'nın o dönemde aslında denizde yüzmekte olduğunu, dolayısıyla gözlenen değişimin sanıldığı kadar sıra dışı olmadığını savunuyor.

Tartışmalar sürse de tüm bilim insanları hemfikir: Antarktika artık beklenenden çok daha hızlı değişiyor ve bu değişim, küresel iklim sisteminin geleceği açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.