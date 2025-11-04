İlk kez görüntülendi! Katil balinalar efsane yırtıcı köpek balığını nasıl yedi?

Araştırmacılar, 2020 ve 2022 yıllarında gerçekleşen iki farklı av sahnesinde toplam üç genç köpekbalığının bu yöntemle öldürüldüğünü kaydetti. Orkalar, karaciğerleri yedikten sonra köpekbalıklarının gövdelerini terk etti. Uzmanlar, bu davranışın orkaların gelişmiş zekâsını ve nesiller boyunca aktarılan av stratejilerini gösterdiğini belirtiyor.

Bilim insanları, ısınan sular nedeniyle köpekbalıklarının yavrulama bölgelerinin değişmiş olabileceğini, bunun da orkaların genç bireyleri daha kolay hedef almasına yol açtığını düşünüyor. Ancak bu davranışın ne kadar yaygın olduğunu anlamak için daha geniş kapsamlı gözlemlere ihtiyaç var. Araştırmacılar, Moctezuma grubunun beslenme alışkanlıklarını inceleyerek bölgedeki ekosistem dengesi hakkında daha fazla bilgi toplamayı planlıyor.